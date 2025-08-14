Appuntamento tra cinema, letteratura e gastronomia martedi 19 agosto nel chiostro della chiesa di San Giacomo, a Gavi, nella serata dedicata allo scrittore Giuseppe Marotta, molto legato a Gavi avendo sposato una gaviese.

La serata si collega alla mostra organizzata in estate da Claudia Casolaro. Il professor Luigi Pagliantini parlerà di Marotta scrittore e Steve Della Casa del cinema ispirato alle sue opere. In particolare, il film L’Oro di Napoli di Vittorio De Sica, che nel 2024 fu proiettato restaurato in preapertura al Festival di Venezia in omaggio a

De Sica nel cinquantesimo anniversario della scomparsa.

Saranno commentati spezzoni del film interpretato da Sophia Loren, Silvana

Mangano e altri grandi oltre lo stesso De Sica.

Il nome dell’iniziativa “L’Oro di Napoli – L’Oro di Gavi” si riferisce ovviamente al

grande vino bianco e si ricollega a una espressione che usava Giuseppe

Marotta jr, figlio dello scrittore, che fu il primo Gran Maestro dell’Ordine dei cavalieri del raviolo e del Gavi, organizzatore dell’evento.

La serata inizierà alle 20 con una degustazione a tema ravioli e Gavi docg a cura del ristorante Il Borgo (28 euro il costo a persona. Info e prenotazione obbligatoria al numero 338 5306831).