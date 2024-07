Il neologismo “Vindundò” deriva dall’accoppiamento fra “Vino” e “Vagabundò” che, nella trasformazione dal dialetto mornesino all’italiano, si potrebbe identificare con un “Vagabondare con il calice in mano“. L’iniziativa portata avanti oggi dai volontari Ian Bertolini e Melody Sciutto e dall’amministrazione comunale del Comune di Mornese, nasce nel 2022 dall’idea di riunire le tradizioni del passato (Palio degli asini, ciliegiata e altre feste di paese) con le esigenze del presente. Gli organizzatori si sono chiesti quale fosse il filo conduttore per un evento che risultasse non banale e che rimandasse al territorio. Il vino non poteva che essere protagonista indiscusso. L’idea di radunare 8 produttori e vinicultori, con storie diverse, ma accomunati dal fatto di vivere o lavorare a Mornese, sembrava una scommessa impossibile ma invece sono stati subito accantonati i problemi e c’è stata la corsa alle adesioni. Innanzitutto, gli organizzatori pensato che al vino occorresse accompagnare del buon cibo. E allora perché farlo arrivare da fuori? Perciò hanno puntato tutto, ancora una volta, sulle risorse locali, a Km0, anzi a cm0. Ancora una volta entusiasmo da parte di tutti. Che cosa ci sarà in questa terza edizione in programma il 26 luglio? Il vino, protagonista assoluto con 8 etichette (Dario Mazzarello, Roberto Mazzarello, Guido Mazzarello, La Voltignana, Veritas, Cascina Belvedere 1932, Tenuta dei Baldi, Giulio Arecco) che presenteranno i loro vini rossi, bianchi e bollicine, street food proposto dalle aziende del paese (Panificio Paolo Pestarino, Minimarket Arecco, Mario Calizzano, Macelleria Denegri, Apicoltura Varacca, Azienda Agricola del Bu), punto ristoro per chi vuole invece accomodarsi a tavola a cura di Maniman, bancarelle di artigianato e prodotti locali. Tra le novità una mostra d’arte con 20 opere di altrettanti artisti a tema vino proposte dalla galleria d’arte genovese LineOut, un divertente gioco a premi a stampo medievale (con i costumi originali del Palio degli Asini) a cura della compagnia teatrale Abretti e la proiezione di un documentario. Dalle ore 21 il sommelier mornesino Mario Carrea illustrerà i vini proposti, mentre alle 23.50 verrà proclamato in piazza l’allestimento più bello dello stand vitivinicolo. Cinque piazze musicali faranno da colonna sonora della manifestazione: in via Chiesa il duo acustico Marko & Mokka con canzoni da osteria e ballate popolari, in Via Borgo Alto il gruppo Doctor Who con musica Rock , itineranti invece gli irriverenti Demueluin, con canzoni dialettali e popolari, in via Roma gli ii con le cover dei principali cantautori italiani e stranieri, in Piazza, per i più giovani, si balla sino a tardi con Disconnect. La manifestazione è organizzata grazie al contributo del Comune di Mornese e dell’Associazione Mornese20 e patrocinata da Lions club e Enoteca Regionale del Monferrato.