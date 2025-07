Musica, ecologia e dibattiti al Boscadrà Festival

Musica, ecologia, spettacoli, dibattiti, tre giorni di incontri in varie location della Val Borbera; questo è il Boscadrà festival che si svolgerà dal 4 al 6 luglio. Un programma ed un’identità quella del Boscadrà che coniuga i tutto ciò che è divulgazione culturale con un legame con la sostenibilità ambientale con interventi di: Luca Mercalli, Anna Carol, Jolly Mare, Libri Brutti, Alberto Bianco, Andrea Staid, Jule e Poltergeist. Tra gli ospiti “Foglie di Ulivo“, una famiglia palestinese che vive in Italia, le cui radici sono ancorate in Palestina, nella città di Nablus. La cultura palestinese è a rischio estinzione a causa di coloro i quali da sempre tentano di ucciderla allo scopo di impossessarsi della terra di Palestina.

Musica, spettacoli, confronti, ma anche laboratori, come quello per “Fare un Orto” o “Impressioni Botaniche” per imparare a lavorare l’argilla o “Wanna Play” un laboratorio in cui mettere il corpo ed il suo movimento al centro, senza dimenticare i più piccoli con “Narrazioni in Bosco”.

Il Boscadrà è un festival ecologico, militante, unico nel suo genere e nato in tempi non sospetti, che da sempre cerca di unire i mondi, il rurale con l’urbano, il colto con l’incolto, il selvatico con il domestico. Sempre e comunque dalla parte della natura.

Si inizia venerdì 4 luglio in piazza a Borghetto di Borbera; dalle 19 Street food, alle 20.30, presentazione della neonata CER Val Borbera ale 20.45 Maurizio Carucci dialoga con Luca Mercalli, alle 23.30 musica e djset al bar Tre Scudi. Ingresso gratuito.

Sabato 5 luglio, dalle 16 “benvenuto” a Cascina Barbàn, ad Albera Ligure. Dalle 17.30, laboratorio “Fare un orto” a cura dell’az. agr. ecologica La Tabacca. Alla stessa ora, laboratorio per bambini NarrAzioni in bosco a cura di Talea e Libreria Namastè (costo 5 euro -info e prenotazioni Marta 3470405673). Ale 20 cena contadina; dalle 21 spazio alla musica con Bianco in concerto acustico, a seguire Libri brutti Live con Auroro Borealo, Carlotta Sanzogni e Massimo Fiorio, alle 22.45 Anna Carol in concerto acustico e dalle 23.30 Jolly Mare, Jule e Poltergeist. Prevendite su Dice

Domenica 6 luglio, la giornata inizia alle 8.30 con il laboratorio “Introduzione al Qi Gong” pratica millenaria cinese di movimento e spiritualità, oppure decidere per una colazione sui prati. Alle10 “Impressioni botaniche”, laboratorio con l’argilla per adulti e bambini a cura di Nani Ceramiche, oppure sempre alle 10, “Wanna Play?” Laboratorio di movimento per adulti e bambini a cura di sharing trainig Milano. Per entrambi i laboratori: info e prenotazioni 3470405673. Alle 11 Andrea Staid dialoga con Maurizio Carucci, letture e pianoforti. Alle 12.30 pranzo a cura di Cascina Barbàn; infine, oalle 14 Musica live in acustico (tba).