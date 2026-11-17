L’Arquata Volley, società che con la prima squadra milita nella Prima divisione del campionato ligure, gioca già le sue partire casalinghe nel palazzetto dello sport di Stazzano. Ha infatti dovuto lasciare il palazzetto di Vignole Borbera.

“La decisione – spiega la società sportiva – è stata resa inevitabile a seguito della comunicazione inviata dalla Polisportiva Vignolese soltanto a fine settembre, ovvero a preparazione già iniziata e con l’intero programma settimanale degli allenamenti già definito e schedulato. La notifica ha introdotto un aumento spropositato delle tariffe orarie di utilizzo del Palazzetto dello Sport di Vignole, ponendo la società di fronte a condizioni economiche non più sostenibili e a tempistiche di preavviso che hanno creato notevoli complicazioni organizzative.

Di fronte a un importante incremento di costi arrivato a stagione in corso, la nostra società si è attivata con la massima tempestività per individuare soluzioni alternative che tutelassero il bilancio societario ed evitassero di far ricadere sui bilanci delle famiglie gli extracosti richiesti.

Pur con il rammarico per le modalità e le tempistiche con cui si è arrivati a questa interruzione parziale – dopo svariati anni di collaborazione e permanenza a Vignole – la società ha scelto di mantenere l’attività dei più piccoli (settore MiniVolley) presso la struttura, confidando che per questa fascia non intervengano aumenti tariffari”.

Il direttivo dell’Arquata Volley precisa inoltre: “Cambiare la pianificazione a stagione già avviata ha richiesto uno sforzo enorme da parte di tutta la dirigenza per riallocare gli spazi senza interrompere l’attività dei ragazzi. Ci teniamo a precisare che la nostra è stata una scelta obbligata dalla tutela economica della società. Il nostro rispetto per la struttura di Vignole rimane immutato dopo anni di storia comune e non escludiamo che in futuro si possano ricreare le condizioni per un dialogo sostenibile, ma oggi avevamo il dovere di agire con fermezza per proteggere i nostri tesserati

La società ringrazia calorosamente le famiglie, gli atleti e lo staff tecnico per la pazienza e lo spirito di adattamento dimostrati di fronte a questo imprevisto cambio di programma, garantendo la totale continuità dell’attività agonistica su tutti i campi.