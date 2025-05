La strada provinciale 162 per Monterotondo, a Gavi, resterà chiusa da oggi, 29 maggio, fino alla fine di agosto. Il motivo è il cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul rio Neirone, cantiere che la Provincia ha assegnato alla Demetra Costruzioni di Caltanissetta. L’attività a dicembre e a gennaio era stata sospesa per via delle piene del corso d’acqua, che avevano messo in difficoltà la costruzione della pila sulla sponda destra.

La strada doveva inizialmente essere chiusa tra febbraio e marzo per circa un mese ma poi il tutto è stato rinviato. Forse è per questo che i cartelli sistemati dalla Provincia a Gavi in questi giorni per annunciare la chiusura della strada indicano ancora la data del 7 marzo, disorientando non poco gli automobilisti. Ora lo stop al traffico sarà molto più prolungato. Il nuovo ponte costerà 1,4 milioni di euro.