Novi Ligure. La Soms festeggia 10 anni di impegno e solidarietà

Dieci anni fa, esattamente il 18 giugno 2015, nasceva a Novi Ligure la Soms. A fondarla, un gruppo di amici, che condividevano e, condividono i valori storici delle Società di Mutuo Soccorso:la solidarietà, la mutualità, il volontariato senza fini di lucro. Da allora sono stati realizzati tanti eventi e progetti, sia nei primi anni pionieristici sia dopo aver stabilito la sede sociale in Via Cavanna 12, nei locali di proprietà comunale. Ed è proprio in questo luogo che, per celebrare il traguardo raggiunto, nel corso del mese di giugno è stato predisposto un ricco calendario di attività. Si tratta di eventi che favoriscono la condivisione e la collaborazione tra i partecipanti, creando occasioni di dialogo e scambio tra le diverse generazioni, rafforzando il senso di comunità e promuovendo la rigenerazione degli spazi sociali come luoghi di cultura, di partecipazione e di aggregazione conviviale non solo per i soci e le loro famiglie ma anche per tutta la cittadinanza

Si inizia mercoledì 3 giugno alle 20.30 con “Antartide terra di pace e scienza-viaggio alla scoperta dell’Antartide” con Sergio Gamerini. Gli altri appuntamenti si svolgeranno il 6 giugno con la presentazione del libro “Filosofia del Rock Demenziale”, di Andy Rivieni. Il 7 giugno, corso di cultura materiale: Anice! Aromi e cultura mediterranea;

l’8 giugno, gita al Blue House Garden; l’11 giugno “Aperisoms” con Tony D and The Gamblers; il 14 giugno “Giornata di libero scambio di semi e piantine”; il 15 giugno “Domenica del Benessere”; i 18 giugno “Aperisoms” con le Women in jazz e, per concludere il 25 giugno “Aperisoms” con il Blue Quintet

La Soms di Novi invita tutti a partecipare a questi momenti di festa, un’occasione per consolidare e ampliare la rete di relazioni comunitarie, coinvolgendo attivamente soci, famiglie, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di solidarietà e mutuo sostegno.