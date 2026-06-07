Oltre le apparenze: Claudio Balostro racconta il suo nuovo libro

Quanto influisce il nostro modo di vedere il mondo sulla percezione della realtà stessa? È attorno a questo affascinante interrogativo che ruota il prossimo appuntamento culturale di Serravalle Scrivia. Venerdì 12 giugno, alle 17.00, la Biblioteca Comunale ospiterà lo scrittore Claudio Balostro per la presentazione del suo nuovo libro, Un problema di prospettiva e altri racconti, pubblicato dalle Edizioni Joker. L’incontro si preannuncia come un viaggio stimolante tra le pagine di un’opera che raccoglie storie molto diverse tra loro. Balostro si muove con disinvoltura tra registri differenti, alternando toni seri, leggeri e ironici, ma mantenendo sempre un filo conduttore: l’invito a riconoscere i limiti del nostro sguardo quando cerchiamo di interpretare e raccontare ciò che ci circonda. “È un problema di prospettiva”, suggerisce l’autore, spingendo il lettore a mettere in discussione le proprie certezze. L’evento rappresenta un’importante occasione per incontrare da vicino una delle voci letterarie più interessanti e rigorose del nostro territorio. Nato nel 1956 ad Arquata Scrivia, dove tuttora risiede, Claudio Balostro ha alle spalle un percorso di vita e di scrittura ricco e singolare. Dopo aver interrotto gli studi in Giurisprudenza, ha lavorato per anni nelle Ferrovie dello Stato prima di andare in pensione, coltivando parallelamente una profonda passione per la parola scritta. La qualità della sua produzione narrativa è testimoniata da importanti riconoscimenti: Balostro è stato infatti per ben due volte finalista al prestigioso Premio Calvino, il massimo trampolino di lancio per gli scrittori esordienti in Italia.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Fracassa (Edizioni Joker, 2006): romanzo ispirato alla vita di un giovane partigiano genovese, Il vigile Rollo (Fratelli Frilli, 2007): un apprezzato romanzo giallo ambientato tra i paesaggi della Liguria, Digu Pesìgu (Youcanprint, 2015): ulteriore tassello della sua eclettica produzione.

L’appuntamento di venerdì pomeriggio, a ingresso libero, sarà dunque un momento imperdibile per gli amanti della buona lettura e per chiunque voglia riscoprire, attraverso la letteratura, il potere e le sfumature della “prospettiva”.