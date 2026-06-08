Torre Ratti ha festeggiato i 100 anni di Maria Virginia Tambussi

Torre Ratti ha festeggiato il 100° compleanno di Maria Virginia Tambussi, circondata dall’affetto dei familiari, dei parenti, degli amici e di numerosi ospiti. Sono stati tanti i compaesani di Maria Virginia che le hanno fatto gli auguri e altrettanti coloro che hanno inviato pensieri, auguri di persona, tramite WhatsApp o sui social.

La Ivana, insieme ai fratelli, ringrazia in particolare l’amministrazione comunale di Borghetto di Borbera per gli auguri e la vicinanza dimostrata e tutti coloro “che hanno condiviso questo giorno speciale: ogni gesto e ogni sorriso sono diventati un filo d’oro che intreccia la memoria di una vita lunga e luminosa. Un abbraccio che resta, come resta l’amore di una madre che attraversa il tempo”.