Gli Oltregiogo Days tornano sabato 28 e domenica 29 settembre in cinque paesi dell’Ovadese. L’iniziativa, promossa dall’associazione Oltregiogo, quest’anno si svolgerà a Tagliolo Monferrato, dove sarà visitabile il castello Pinelli Gentile e dove al contempo si svolgerà anche La Giostra del Gusto, manifestazione nella quale tante confraternite del gusto e associazioni faranno conoscere i loro prodotti. Sempre a Tagliolo porte aperte nel Museo della Ruggine, con la sua collezione di attrezzi agricoli e oggetti in uso un tempo. A Rocca Grimalda la manifestazione permetterà di visitare il castello Malaspina e il Museo della Maschera, oltre alla chiesa di Santa Limbania. A Castelletto d’Orba è previsto invece un percorso guidato tra l’Oratorio della Purificazione, la Torniella, l’antico ricetto ai piedi del castello, e la Torre Buzzi. Aperta al pubblico anche la chiesa di Sant’Innocenzo con gli affreschi duecenteschi e trecenteschi. La visita all’oratorio dedicato alla Santissima Annunziata a Belforte Monferrato permetterà di ammirare i grandi Cristi processionali. A Silvano d’Orba, infine, aperta al pubblico la Distilleria Gualco: si potrà conoscere così come si produce la grappa e degustare i prodotti dell’azienda. La manifestazione è organizzata in collaborazione con i Comuni aderenti e con il contributo della Fondazione CRAL di Alessandria e della Fondazione CRT di Torino. Per prenotare le visite, tutte gratuite: www.oltregio.org.