Stazione ferroviaria nel degrado tra cumuli di spazzatura

Cumuli di rifiuti nella stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia. Lo segnalano alcuni cittadini dopo aver notato mucchi di spazzatura presenti nei pressi dell’ingresso del sottopasso e all’interno dell’ex magazzino. Lo scalo da anni è senza biglietteria e senza sala d’attesa. In sostanza, non è presidiato dal personale delle ferrovie e quindi non c’è alcun controllo. Ovviamente, questo non giustifica la mancanza di senso civico da parte di chi butta cartacce, bottiglie e altro per terra anziché nei cestini dei rifiuti. Nell’ex magazzino i rifiuti vengono addirittura presumibilmente lanciati poichè l’edificio dovrebbe essere chiuso. Le ferrovie, interpellate sulle condizioni della stazione, ringraziano i cittadini per la segnalazione e assicurano che la pulizia, con un intervento straordinario, verrà effettuata oggi, 26 settembre, ma i pendolari sottolineano che la spazzatura è presente da troppi giorni, una condizione pessima per chi quotidianamente prende il treno e un brutto biglietto da visita per Serravalle.