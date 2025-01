Padel al posto delle bocce nel bocciodromo di via Bosio.

Nel bocciodromo coperto di via Bosio, a Gavi, si giocherà a padel e non più a bocce. L’attività della bocciofila è da tempo cessata. In Consiglio comunale il sindaco, Carlo Massa, ha spiegato che l’associazione non è più interessata ai campi e non è più iscritta alla federazione non avendo più giocatori. L’obiettivo è quindi riutilizzare le aree dove un tempo si giocava a bocce. “Il circolo Acli della bocciofila – ha aggiunto Massa – resterà nella struttura. Il Comune affiderà la progettazione dell’ammodernamento degli spazi e quindi la gestione dei futuri campi da padel”. Si tratta di uno sport molto in voga da alcuni anni, simile al tennis, che si gioca a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati. L’amministrazione comunale ha così voluto aderire alla richiesta arrivata da molti gaviesi, finora costretti a giocare altrove. “Ora attendiamo il progetto – ha concluso Massa -, poi si procederà all’affidamento della gestione”. Una società sportiva alessandrina ha già manifestato il suo interesse.