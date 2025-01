Il Teatro Marenco dedica una rassegna alla Danza Contemporanea

Tre appuntamenti con una delle espressioni artistiche più dinamiche e coinvolgenti: la Danza Contemporanea. Il luogo dove si svolgerà la rassegna è il Teatro Marenco di Novi Ligure che arricchisce così l’offerta culturale del territorio.

Il palco del teatro accoglierà domani, sabato 11 gennaio, “White Pages – Dedica al dinamismo” e “Play_Bach divertissement”, del Balletto Teatro Torino, compagnia diretta da Viola Scaglione. Una serata che porta in scena un viaggio tra passato e futuro, esplorando un dialogo emozionante tra la musica classica di Johann Sebastian Bach e le tensioni della contemporaneità. Un intreccio di tecnica, creatività e innovazione coreografica che dà il via agli appuntamenti di danza attraverso una fusione di dinamismo e interpretazione musicale.

Il secondo appuntamento è in cartellone Il 7 febbraio, quando andrà in scena lo spettacolo “Gli anni” di Marco D’Agostin con Marta Ciappina. Sul palco un’intensa riflessione coreografica sui temi del tempo e della memoria intrecciando racconti di vita e dinamismo corporeo per creare un’esperienza intima e universale.

Infine, il 12 aprile, la compagnia Larrea del Real Conservatorio di Danza “Mariemma” di Madrid “Race/Eleven11/Galea” che, con gli interventi del danzatore ospite Pablo Vázquez, unisce tradizione e innovazione coreutica, valorizzando giovani talenti della danza contemporanea spagnola.

La stagione di danza contemporanea si inserisce nel cartellone della stagione teatrale comunale, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire artisti di spicco e nuove produzioni.

Per info; e-mail [email protected] – tel. 3477360627.