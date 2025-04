Passeggiate archeologiche alla scoperta dell’antica Libarna

Un altro interessante incontro alla scoperta del mito nella città romana di Libarna si svolgerà sabato 12 aprile. L’appuntamento, organizzato nell’ambito del ciclo “al tempo degli Dei”, è fissato alle 15 nel sito archeologico di Serravalle Scrivia. Saranno le archeologhe Valentina Barberis, direttrice dell’Area archeologica di Libarna e Cristina Porro dell’Associazione Libarna Arteventi insieme al personale del Ministero della Cultura ad accompagnare i visitatori in questo affascinante luogo. Il tema della giornata sarà: “le ragioni del mito”. Nel mondo antico la vita era permeata dal mito e con questa passeggiata si cercherà di contestualizzare il più possibile la narrazione con riferimento a Libarna, andando alla sua scoperta negli edifici da spettacolo, negli ambienti delle domus e tra i reperti conservati nell’Area museale, all’interno del Palazzo Municipale di Serravalle Scrivia aperta dalle 17.00.

Tra gli ambienti del percorso che saranno esplorati ci sarà la “casa del chirurgo”, dove è presente il mito più conosciuto di Libarna, che narra della metamorfosi di Ambrosia, ninfa e nutrice di Dioniso, mutata in pianta di vite, per sfuggire al trace Licurgo così come viene raccontata dal Nonno di Panopoli (Le Dionisiache, canto 2). Passeggiando per il quartiere dello svago e del divertimento in una domus si troveranno le fondamenta di un larario, edicola destinata al culto dei lari e dei penati, divinità protettrici della famiglia.

L’iniziativa è organizzata della Direzione Musei del Piemonte, dal Comune di Serravalle Scrivia e dall’Associazione Libarna Arteventi, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Per informazioni: www.scoprilibarna.it | tel. 0143 633420 – 329 6484707