Puliamo il mondo: via la spazzatura dallo Scrivia grazie agli scout e a Legambiente

Tanti volontari ieri, domenica 2 giugno, in riva allo Scrivia in località Maglietto, a Novi Ligure, per partecipare a un’edizione straordinaria di Puliamo il mondo, la manifestazione organizzata a livello nazionale da Legambiente per sensibilizzare i cittadini sula pulizia del territorio. Una cinquantina di ragazzi dell’AGESCI di Novi e Tortona insieme a diversi genitori e ad alcuni iscritti al circolo Legambiente Val Lemme hanno portato via dal greto dello Scrivia numerosi sacchi di rifiuti e materiale di vario genere, soprattutto bidoni, pneumatici, taniche, tubi in plastica e anche bombole di gas, gettati nel torrente dall’uomo e destinati a inquinare l’ambiente. La giornata è stata organizzata dell’AGESCI di Novi e Tortona e dal circolo Legambiente Val Lemme insieme a Gestione Ambiente.