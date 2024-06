La Costituzione repubblicana consegnata ai diciottenni gaviesi

Cerimonia in municipio con il Gruppo Alpini in occasione della Festa della Repubblica

I diciottenni di Gavi sabato 1° giugno hanno ricevuto una copia della Costituzione in occasione della Festa della Repubblica, celebrata il giorno seguente. L’evento, organizzato come in passato dal Gruppo Alpini insieme al Comune, si è svolto in municipio alla presenza del sindaco, Carlo Massa, e di Luigi Pagliantini, che ha spiegato ai ragazzi gli articoli più importanti della carta costituzionale nata dalla Resistenza. Presenti anche i rappresentanti delle Penne nere gaviesi. Dopo la cerimonia nella sala consiliare, foto di gruppo nell’atrio del palazzo comunale.