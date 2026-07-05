Roberto Ghio, imprenditore agricolo e gestore della Baita del Gorzente, ai piedi del monte Tobbio, nel Parco Capanne di Marcarolo, riferimento per escursionisti e bagnanti, chiede attenzione e tutele per il tratto del torrente Gorzente nel territorio di Bosio. Il timore è che, con i lavori previsti nelle dighe dei laghi del Gorzente, a monte, si ripeta il disastro avvenuto due anni fa nel corso d’acqua nella parte a valle della diga della Lavagnina (Casaleggio Boiro): il fango rilasciato dall’invaso durante i lavori avviati da Iren ha danneggiato i laghetti frequentati dai bagnanti e soprattutto l’habitat naturale dell’area protetta.

“Come imprenditore agricolo del Gavi, ma anche come gestore della Baita Rio Gorzente – dice Ghio -, vivo questo territorio ogni giorno. Per me non rappresenta soltanto un luogo di lavoro, ma un patrimonio naturale, storico e culturale che appartiene a tutti e che abbiamo il dovere di custodire. Seguiamo con grande attenzione tutto ciò che riguarda le dighe del Gorzente, perché sappiamo quanto sia delicato l’equilibrio di questo ecosistema e quanto sia importante preservarlo.

Mi riferisco in particolare a ciò che è accaduto a valle in seguito allo svuotamento del lago inferiore della Lavagnina. Il trasporto di una notevole quantità di detriti ha modificato in modo evidente il corso del torrente e alcuni degli ambienti più suggestivi della parte bassa del Gorzente. Sappiamo che sono previsti interventi di ripristino e confidiamo che possano restituire a quell’area il suo equilibrio naturale. È nell’interesse di tutti.

Per i laghi del Gorzente serve attenzione. Hanno caratteristiche differenti rispetto alla Lavagnina: sono invasi molto più rocciosi e, da quanto sappiamo, presentano una situazione diversa per quanto riguarda i sedimenti. Proprio per questo auspichiamo che ogni intervento venga accompagnato dal massimo livello di controllo, monitoraggio e tutela ambientale, affinché non si verifichino conseguenze che possano compromettere uno dei luoghi più belli e preziosi del nostro territorio“.

Ghio guarda in particolare alle conseguenze per il settore turistico: “Oggi il turismo nel Gavi è cambiato. Sempre più visitatori, soprattutto stranieri, arrivano per conoscere il nostro vino, visitare le cantine, fare shopping nei nostri borghi e vivere l’enogastronomia locale.

Ma sempre più spesso desiderano anche scoprire il Parco delle Capanne di Marcarolo, i laghi del Gorzente, i sentieri e la natura incontaminata che circonda il nostro territorio.

Per chi arriva dall’estero è straordinario poter, nella stessa giornata, degustare un grande Gavi, passeggiare tra i vigneti e poi ritrovarsi immerso in un ambiente naturale di rara bellezza come quello del Gorzente.

È proprio questa combinazione tra vino, paesaggio, cultura e natura a rendere il nostro territorio unico. La montagna ha lo stesso valore turistico del resto del territorio. La parte montana dell’area del Gavi non vale meno della parte vitivinicola. Sono due anime della stessa identità e si completano a vicenda. Da una parte abbiamo vigneti, cantine, storia ed eccellenze enogastronomiche; dall’altra montagne, torrenti, laghi e boschi che rappresentano uno dei patrimoni naturalistici più belli del Piemonte. Oggi chi sceglie il Gavi sceglie un’esperienza completa. E questa esperienza non sarebbe la stessa senza il Gorzente e il Parco delle Capanne di Marcarolo.

Queste montagne per secoli sono state il collegamento naturale tra il Piemonte e la Liguria, con Genova. Da questi sentieri sono passati uomini, merci, tradizioni e culture che hanno contribuito a costruire l’identità del nostro territorio. Le montagne del Gorzente raccontano la nostra storia tanto quanto le vigne del Gavi. Proteggerle significa custodire la memoria della nostra terra e trasmetterla alle nuove generazioni”.

Per i lavori previsti sulle dighe del Gorzente conclude Roberto Ghio, “chiediamo semplicemente che venga posta la massima attenzione. Siamo certi che gli enti competenti sapranno svolgere il loro lavoro con professionalità, ma auspichiamo controlli rigorosi, monitoraggi continui e tutte le precauzioni necessarie affinché un patrimonio ambientale così prezioso venga preservato nella sua integrità. Non siamo contrari ai lavori, se necessari. Chiediamo soltanto che vengano eseguiti con tutte le garanzie possibili, perché il Gorzente rappresenta un bene comune. Il Gorzente non appartiene soltanto a chi lo vive oggi, ma anche a chi lo vivrà domani. Il nostro compito deve essere quello di preservare questo patrimonio naturale affinché possa essere consegnato ai nostri figli bello quanto lo abbiamo ricevuto noi, se non ancora migliore. Sono convinto che, lavorando insieme – istituzioni, enti, imprese, associazioni e cittadini – riusciremo a raggiungere questo obiettivo”.