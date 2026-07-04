Il Mercato contadino di Gavi trasloca in via Mazzini fino a fine anno

Il Mercato contadino di Gavi da domani, 5 luglio, e fino alla fine dei lavori sul ponte di Borgonuovo, si terrà in via Mazzini anziché in via Mameli. Il trasloco era stato annunciato il mese scorso in occasione della celebrazione dei primo anno dell’iniziativa voluta dalla Pro loco, dal circolo Legambiente Val Lemme e dal Comune. Si era inizialmente pensato a via Monserito ma problemi di spazio e sicurezza hanno fatto optare gli organizzatori per via Mazzini, sia nel tratto sotto il municipio sia in quello del rione di Monserito.

Il Comune ha disposto lo svolgimento del Mercato contadino in via Mazzini, ogni prima domenica del mese, fino a dicembre “comunque fino alla riapertura del ponte di Borgonuovo, che consentirà il ripristino della naturale collocazione” in via Mameli per le tante bancarelle con prodotti agricoli e artigianali locali. Il cantiere del ponte, avviato a maggio dalla Provincia per l’iniziale spostamento delle condotte di acqua, gas, luce e fibra ottica, dovrebbe durare dai 4 ai 5 mesi.