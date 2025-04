Rotary e Croce Rossa insieme per la prevenzione dell’ictus ischemico

Il Rotary Club di Novi Ligure, in collaborazione con la Croce Rossa organizza per il 10 maggio, la giornata novese di prevenzione dell’ictus ischemico, mettendo a disposizione della cittadinanza la possibilità di eseguire gratuitamente un ecodoppler carotideo.

Il servizio è dedicato in particolare a donne e uomini con età maggiore di 60 anni che non abbiano mai eseguito questo esame. Le visite si terranno presso l’ambulatorio della C.R.I. Di Novi Ligure in Piazza XX Settembre, sabato 10 maggio dalle 9 del mattino. É necessaria la prenotazione al numero 0143 2020 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00).

Ad occuparsi in prima persona di questo importante service alla cittadinanza sarà il dottor Luca Sandrelli, socio rotariano e cardiochirurgo di grande esperienza. Specialista in cardioangiochirurgia, Sandreli ha una vasta esperienza anche in ambito ospedaliero. Durante la sua carriera, ha eseguito circa 3000 interventi di cardiochirurgia e 1000 interventi di chirurgia vascolare come primo operatore.

Dal 1999, lavora come cardiochirurgo responsabile del servizio UO Cardiochirurgia presso le strutture del Gruppo Policlinico di Monza. Dal 1997 al 1999, ha lavorato come aiuto cardiochirurgo presso l’IRCCS San Raffaele di Milano. Nel 1997, ha lavorato come Resident presso un Ospedale Universitario. La sua carriera è iniziata come sottotenente medico nell’Esercito Italiano nel 1989 e, dal 1993 al 1997, ha lavorato come assistente cardiochirurgo presso l’Ospedale Civile di Brescia.