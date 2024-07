È stato sorpreso da un addetto alla vigilanza di un centro commerciale mentre stava rubando un paio di cuffie bluetooth appena rimosse dalla confezione. Fermato, il 23enne ha spintonato gli addetti e si è dato alla fuga, inseguito lungo le vie cittadine fino all’immediato intervento dei Carabinieri, che lo hanno intercettato, mettendo fine alla fuga. La perquisizione ha permesso di recuperare la merce rubata e di rinvenire nella disponibilità del giovane undici pezzi di hashish del peso complessivo di circa 13 grammi.

Condotto in caserma, il 23enne ha dato nuovamente in escandescenza, ha rotto con un pugno il vetro di un quadro e ha minacciato di tagliarsi le vene, provocandosi lievi ferite alle braccia. I Carabinieri lo hanno bloccato e immobilizzato, non senza problemi, trasportandolo poi al pronto soccorso per le cure del caso. Il 23enne, con numerosi precedenti, è stato quindi arrestato ed è stato accompagnato dai carabinieri, in accordo con la Questura, al CPR di Roma, dove sarà trattenuto nell’attesa della definizione della procedura per l’espulsione dal territorio nazionale.