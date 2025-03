Ruba alcoolici in un centro commerciale e prende a pugni l’addetto alla vigilanza. E’ successo a Tortona. L’uomo, un 39enne arrivato dal milanese, dove vive senza fissa dimora, aveva già numerose denunce per precedenti reati commessi un po’ ovunque. A Tortona ha preso di mira il centro commerciale cittadino: è entrato e ha fatto incetta di bottiglie di superalcoolici, occultate nello zaino. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare. Un addetto alla vigilanza lo ha notato ed è scattato l’allarme del sistema antitaccheggio. Ma il ladro, al tentativo dell’addetto di pararsi davanti all’uscita per impedirgli la fuga, lo ha colpito con un pugno. Sono intervenuti i colleghi della vittima e una pattuglia dei carabinieri. Il 39enne è stato fermato e arrestato con l’accusa di rapina e condotto in carcere ad Alessandria.

La merce, otto bottiglie di superalcolici del valore di circa 120 euro, è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

Il rapinatore, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, dovrà rispondere delle proprie azioni il prossimo 24 giugno, davanti al Tribunale di Alessandria.