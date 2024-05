Lista unica a San Cristoforo anche in questa tornata elettorale. Il sindaco uscente Fabio Ferrari si ricandida con una squadra composta da quattro donne e sei uomini in parte già nell’attuale maggioranza. Spiccano le assenze, dopo numerosi mandati, di Elio Ghio, più volte assessore, e Monica Ghio, già primo cittadino. La lista propone un programma elettorale in continuità con gli ultimi cinque anni.

Lista “Insieme per San Cristoforo“: Diego Bianchi, Luana Anna Rosa Bianchi, Alessandro Biorci, Stefano Brengi, Silvia Gamalero, Giacomo Maranesi, Stefano Percipiano, Cristina Pozzi, Silvana Tancredi.