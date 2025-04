AGGIORNAMENTO: l’uomo alla guida dell’auto è purtroppo deceduto. Aveva 51 anni ed era originario del Veneto

Grave incidente stamattina, 1° aprile, lungo la bretella autostradale Predosa-Bettole. Il 118 segnala l’intervento da parte dell’elisoccorso partito da Alessandria per un incidente sulla bretella che vede coinvolti una macchina che si è scontrata contro un mezzo pesante. Al momento risulta un solo ferito, ricoverato in ospedale in codice rosso, quindi in gravi condizioni.