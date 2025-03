All’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di stasera, 31 marzo a Novi Ligure, la mozione di sfiducia nei confronti del commissario del Terzo Valico Calogero Mauceri. E’ stata presentata dal consigliere di maggioranza Salvatore Campanile dopo le dichiarazioni rilasciate da Mauceri a Genova nei mesi scorsi in merito alla morte dell’operaio Salvatore Cucè, 33 anni, avvenuta nel febbraio del 2023 nel cantiere di Voltaggio a causa di una fuga di gas. “Si è verificata – aveva detto Mauceri – la morte di un operaio. L’inchiesta ha verificato che l’episodio è avvenuto per una sorta di contingenza dovuta forse alle operazioni messe in atto dagli operai. L’indagine non ha bloccato l’attività né individuato responsabilità nell’esecuzione dei lavori“. L’uomo incaricato dal governo di portare avanti la realizzazione del Terzo valico aveva detto queste parole nonostante, hanno sottolineato i sindacati, l’indagine della Procura della Repubblica non sia ancora conclusa e Mauceri aveva precisato di “non avere informazioni sullo stato di avanzamento dell’inchiesta”.

Paolo Conte, segretario generale del sindacato Fillea Cgil di Alessandria, dice: “Il commissario di Governo, in un suo intervento pubblico riferendosi all’incidente mortale avvenuto a febbraio del 2023, ad indagini ancora in corso, ha alluso al fatto che la causa dell’incidente potrebbe essere il frutto di una sorta di contingenze e di qualche operazione sbagliata fatta dagli operai stessi, operazione che, secondo lui, ha determinato l’esito della tragedia. Riteniamo queste affermazioni incaute, inopportune e non rispettose della memoria di Salvatore Cucè. Auspichiamo che il consiglio comunale di Novi Ligure approvi la mozione di sfiducia nei confronti del commissario, anche perché in un paese dove ogni giorno si continua a morire sul lavoro, serve maggiore rispetto nei confronti delle vittime ma anche dei loro familiari e serve una forte presa di coscienza anche da parte della politica“. In precedenza Conte aveva anche definito “scandaloso” il fatto che, a due anni dalla morte dell’operaio calabrese, l’inchiesta sia ancora aperta.