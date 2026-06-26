Serravalle a ritmo di dance

Una notte d’estate all’insegna del ritmo, dei grandi successi intergenerazionali e dell’energia pura. Domenica 5 luglio, il cuore di Serravalle Scrivia si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Dalle 21.00, Piazza Paolo Bosio ospiterà la Explosion Band, una delle formazioni più dinamiche del panorama live, pronta a portare in scena il suo acclamato “Energy Disco Show”. L’appuntamento, a ingresso libero, si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione estiva locale, concepito per intercettare i gusti di un pubblico decisamente trasversale, dai nostalgici degli anni Ottanta fino ai giovanissimi. Più che un concerto tradizionale, quello della Explosion Band si configura come un vero e proprio specchietto di teatro e musica. La scaletta prevede una sequenza ininterrotta e senza pause delle più grandi hit dance, pop e rock, sia italiane sia internazionali. A rendere unico lo spettacolo sarà la cifra stilistica della band: coreografie acrobatiche, rapidi cambi d’abito e un costante gioco di specchi e coinvolgimento con il pubblico, elementi che promettono di trasformare la piazza in un’arena pulsante.

L’evento si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione territoriale. L’iniziativa fa parte del cartellone culturale promosso dal vice Sindaco Walter Zerbo, mirato a creare spazi di aggregazione sociale e a rilanciare il centro cittadino come polo attrattivo per residenti e turisti. “L’obiettivo è offrire occasioni di incontro, aggregazione e valorizzazione culturale aperte a cittadini e visitatori“, spiegano i promotori. La serata è integrata nel progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”.