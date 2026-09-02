Serravalle Scrivia, nasce lo Sportello per l’integrazione e l’assistenza

Un ponte concreto tra i cittadini di origine straniera, i servizi pubblici e il tessuto sociale del territorio. Ha aperto ufficialmente i battenti a Serravalle Scrivia il nuovo Sportello di orientamento e assistenza per persone con background migratorio, un progetto promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’Associazione di Promozione Sociale APS Cambalache di Alessandria. Il servizio, completamente gratuito, rimarrà attivo da oggi, 2 settembre fino al 17 dicembre 2026 con sede nel Circolo di Villa Caffarena, all’interno del Parco Comunale “Ragazzi della Benedicta”. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: offrire un punto di riferimento, ascolto e guida a chi si trova ad affrontare barriere linguistiche o complessità procedurali nel dialogo quotidiano con la Pubblica Amministrazione. Grazie alla presenza congiunta di operatori sociali ed esperti di mediazione linguistico-culturale, gli utenti potranno ricevere chiarimenti e supporto personalizzato in diverse lingue (tra cui arabo, spagnolo e inglese), promuovendo percorsi di reale autonomia civica. Lo sportello sarà accessibile al pubblico per due giorni alla settimana: mercoledì (ore 10.00 – 12.00), con la presenza di un’assistente sociale esperta in materia di immigrazione (con competenze in lingua spagnola) affiancata da una mediatrice linguistico-culturale di nazionalità nigeriana (lingua inglese); giovedì (ore 15.00 – 17.00): con un’operatrice sociale arabofona e la mediatrice linguistico-culturale anglofona. L’offerta delle attività copre ad ampio raggio i bisogni primari di orientamento e cittadinanza:

Orientamento ai servizi essenziali: sanità, welfare locale, scuola e inserimento lavorativo;

sanità, welfare locale, scuola e inserimento lavorativo; Pratiche per l’immigrazione: informazioni e affiancamento per permessi di soggiorno, richieste di asilo, iter di cittadinanza e pratiche di ricongiungimento familiare;

informazioni e affiancamento per permessi di soggiorno, richieste di asilo, iter di cittadinanza e pratiche di ricongiungimento familiare; Supporto burocratico e documentale: aiuto nella lettura e comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione e assistenza nella compilazione di moduli e istanze;

aiuto nella lettura e comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione e assistenza nella compilazione di moduli e istanze; Scuola e formazione: orientamento per l’iscrizione e l’inclusione scolastica dei minori, oltre a informazioni puntuali sui corsi di lingua italiana L2 e sulle opportunità educative presenti nell’area.

Info e contatti

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile contattare l’Area Servizi alle Persone e alla Comunità del Comune di Serravalle Scrivia: 0143 609446 – [email protected]