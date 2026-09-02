Carrosio in festa per Santa Croce

Torna l’appuntamento più atteso di fine estate nella Val Lemme: domenica 6 settembre Carrosio celebra la Fiera di Santa Croce, giunta quest’anno alla sua 19ª edizione. Una giornata interamente dedicata alle tradizioni del territorio, alla gastronomia locale e al ritrovo comunitario, organizzata con il consueto impegno dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il cuore del borgo si animerà fin dal mattino: dalle 10.00, le vie del centro storico ospiteranno le bancarelle del mercatino, con una ricca selezione di artigianato, prodotti tipici dell’enogastronomia piemontese e ligure e stand di curiosità locali. Un percorso pensato per richiamare oltre ai residenti, i molti visitatori provenienti dall’Alessandrino e dalla vicina provincia di Genova.

Punto nevralgico della manifestazione sarà l’area ristoro della Pro Loco, attiva sia per il pranzo sia per la cena, dove sarà possibile gustare le specialità della cucina tradizionale. Nel pomeriggio, dalle 15.00, il momento goloso con la distribuzione delle caratteristiche frittelle di Carrosio, proposte sia in versione dolce sia salata.

A scandire il ritmo della festa saranno musica, intrattenimento per tutte le età e l’atmosfera conviviale che da sempre contraddistingue l’evento. Il gran finale è previsto per la serata: alle 22.00 il cielo sopra la Val Lemme si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico, a chiudere una domenica all’insegna dell’identità e dell’accoglienza locale.