Sfida clinica vinta ad Alessandria: intervento salvavita su una centenaria

Si chiama Lucia (nome di fantasia) e sta per compiere il suo centesimo anno di vita la paziente che ha superato con successo un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Alessandria. Il caso, gestito dalla SSD Chirurgia d’Urgenza, diretta dal Dottor Ferruccio Ravazzoni, e dall’équipe di Anestesia e Rianimazione generale del Professor Gianmaria Cammarota, testimonia l’eccellenza e la preparazione dell’ospedale nel trattare situazioni di estrema complessità e fragilità. Lucia era giunta al Pronto Soccorso dell’AOU AL con un quadro clinico allarmante: difficoltà respiratorie, vomito e forte dolore toracico. Gli accertamenti strumentali hanno rivelato una grave occlusione intestinale, una condizione che, data l’età avanzata della paziente, avrebbe potuto avere conseguenze fatali senza un intervento tempestivo.

Dopo un’attenta valutazione clinica, i team di chirurghi e anestesisti hanno preso una decisione tanto complessa quanto necessaria: sottoporre Lucia a un intervento chirurgico in regime d’urgenza. Operare un paziente di quasi un secolo, richiedente anestesia generale e chirurgia maggiore, rappresenta una sfida medica e logistica significativa, che richiede un approccio multidisciplinare e la massima esperienza. L’intervento, eseguito dall’équipe del dottor Ravazzoni, è stato condotto con una tecnica mininvasiva laparoscopica. Questa scelta ha permesso di risolvere l’occlusione, causata da una sindrome aderenziale (tessuti cicatriziali interni), riducendo al minimo lo stress chirurgico e il dolore post-operatorio.

Fondamentale l’uso di telecamere dedicate che consentono la valutazione in fluorescenza della vitalità dei tessuti, assicurando l’approccio più vantaggioso per la paziente. Il decorso post-operatorio di Lucia è stato brillante. La paziente ha manifestato una rapida ripresa delle normali funzioni fisiologiche, tanto da consentirne la dimissione in appena quarta giornata. A distanza di un mese dal rientro a casa, Lucia si trova in buone condizioni generali, un esito che celebra non solo il successo della tecnica chirurgica, ma anche l’efficacia del percorso assistenziale.

Questo caso va oltre l’intervento singolo, evidenziando la capacità dell’AOU AL di rispondere ai bisogni di una popolazione con età media in costante aumento. La gestione dei pazienti molto anziani e fragili richiede approcci personalizzati, tecniche all’avanguardia e, soprattutto, un lavoro di squadra che integri le competenze chirurgiche, anestesiologiche e assistenziali. La SSD Chirurgia d’Urgenza dell’AOU AL, nata nel 2023, si conferma un pilastro per l’ospedale, eseguendo in media 450 interventi l’anno e partecipando a studi multicentrici nazionali e internazionali. La sua esperienza ribadisce l’importanza di un modello organizzativo basato su: rapidità d’intervento, multidisciplinarietà e innovazione tecnologica, questi elementi sono anche i fondamenti del percorso che mira al riconoscimento dell’AOU AL come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), un impegno costante per coniugare assistenza di alta qualità, ricerca e sviluppo di soluzioni efficaci per la tutela della salute, anche nelle fasi più avanzate della vita.