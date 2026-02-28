Il cantiere per la riapertura della Lomellina sarà operativo probabilmente all’inizio della prossima estate. L’intervento riguarderà il ripristino del tratto al chilometro 3 della strada provinciale 158, nel territorio di Novi Ligure, dove nel marzo dello scorso anno l’asfalto ha ceduto creando scalini pericolosi per la sicurezza degli automezzi. Da allora, la provinciale è stata chiusa in base a un’ordinanza della Provincia. A ottobre, quando la Regione ha stanziato i 400mila euro necessari per i lavori, gli amministratori provinciali avevano previsto l’apertura del cantiere in primavera. Ora, secondo quanto riporta La Stampa, la redazione del progetto è quasi ultimata e, dopo la gara, l’affidamento dei lavori è previsto tra aprile e maggio. Il cantiere durerà tre mesi. La speranza per le aziende del Gavi docg è che in occasione della vendemmia 2026 la strada sia riaperta.