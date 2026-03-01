Cavallerizza: il Comune cerca partner per il rilancio

L’Amministrazione comunale di Novi Ligure ha diffuso il bando per la manifestazione di interesse finalizzato alla raccolta di iniziative di finanziamento e di conduzione per la Cavallerizza. Questa prestigiosa struttura risalente all’Ottocento, ubicata in Piazza Pernigotti, è al centro di un vasto piano di rinnovamento cittadino e l’azione mira a stimolare l’interesse di soggetti economici per il suo impiego ottimale. La finalità principale dell’avviso è individuare potenziali collaboratori privati. Il bando è indirizzato a aziende, cooperative, realtà del Terzo Settore e altre entità economiche desiderose di partecipare attivamente al ripristino dell’immobile attraverso funzioni legate al commercio, alla cultura e all’offerta di servizi. È richiesto che le proposte siano in armonia con gli indirizzi scaturiti dalla consultazione pubblica che si è svolta tra il 2024 e il 2025.

Il piano di riconversione funzionale mira a ripristinare circa 1.000 metri quadrati coperti e 3.000 metri quadrati di pertinenze esterne. Tra le opzioni di intervento si contempla la realizzazione di uno spazio polifunzionale, concepito come una piazza al coperto o un giardino d’inverno, e la predisposizione di ambienti vocati a ospitare servizi di ristorazione, commercio e manifestazioni. L’obiettivo ultimo dell’Amministrazione è riconsegnare alla collettività un polo vitale, pienamente fruibile da tutti i cittadini e autosufficiente dal punto di vista economico.

Durante la conferenza stampa, è stato evidenziato come il recupero della Cavallerizza sia un elemento cardine di un programma più vasto per il rilancio del cuore antico della città, che comprende anche opere rilevanti quali l’ammodernamento di Corso Marenco e dei Portici Vecchi. L’azione rientra nel quadro del “Progetto condiviso di sviluppo territoriale piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi”, per il quale Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha messo a disposizione un ammontare complessivo di 6.244.500 euro. Lo scopo è rinnovare l’area pubblica, rafforzare i legami e l’integrazione sociale, promuovendo contemporaneamente l’accelerazione della svolta ecologica e digitale, per trasformare il nucleo storico in un dinamico polo di riferimento per la cultura e il commercio.

Il bando sarà reso disponibile sul portale web ufficiale dell’ente a partire dal 2 marzo. Le istanze e le proposte progettuali dovranno pervenire entro il termine ultimo del 10 aprile 2026. Per chiarimenti o per organizzare visite in loco, si può contattare il Settore Tecnico comunale al recapito di posta elettronica [email protected].