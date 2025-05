Le buche nelle strade provinciali, ormai perenni, rischiano di aumentare ancora nei prossimi anni, senza possibilità di essere eliminate, per via del taglio deciso dal governo dei fondi destinati alle Provincia. Soldi che andranno invece al Ponte sullo Stretto. Alessandria si era vista assegnare per gli anni 2025-2026 5,7 milioni di euro, che verranno però ridotti di ben 4 milioni, lasciando a disposizione solo 1,7 milioni, cioè una riduzione del 70%.

Lo segnala Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico: “Il governo fa l’esatto contrario di quello di cui si sarebbe bisogno: taglia i fondi trasferiti alle Provincie per la manutenzione delle strade provinciali quando qualsiasi automobilista potrebbe testimoniare l’esigenza assoluta di un aumento di queste risorse.

Un taglio del 70% per il biennio 2025-2026 uniforme per tutte le province piemontesi e la città metropolitana di Torino. Eppure – aggiunge – quando in sede di legge di bilancio 2025 si è voluto aumentare di 1,1 miliardi di euro per incrementare lo stanziamento per il Ponte sullo stretto di Messina, il governo i fondi li ha trovati”.

Fornaro parla di “un disastro annunciato che sarà diretta conseguenza delle scelte del governo Meloni e non del destino cinico e baro”.