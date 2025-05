Val Borbera. “Carrega Ligure nuovamente isolata, la Regione intervenga”

Nel corso de question time, che si è svolto ieri a Torino nella sede della Regione, Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S, ha sottoposto al Consiglio le difficoltà dei cittadini di Carrega Ligure, Comune della Val Borbera, che si trova isolato a causa di una frana sulla Sp147. La strada, che rappresenta l’unico collegamento diretto tra Carrega e la Val Borbera (e di conseguenza il resto del Piemonte), è chiusa per motivi di sicurezza, con enormi disagi a livello di mobilità e di accesso ai servizi.

Il tema non è nuovo: già nel 2022 una frana aveva causato la chiusura della provinciale, successivamente riaperta nel 2024. A marzo, purtroppo, la situazione si è ripresentata e né l’Amministrazione comunale, né la Provincia, hanno a disposizione i fondi necessari per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità sulla Sp147.

In Aula l’assessore Vignale ha spiegato che la Regione ha stanziato già 700mila euro negli scorsi anni per interventi di manutenzione, ma, come segnalato dagli amministratori locali, sono necessari ulteriori interventi urgenti per la manutenzione periodica delle reti paramassi. Una soluzione che permetterebbe di riaprire in breve tempo la provinciale 147 ma, che comunque non risolverebbe in maniera definitiva il problema. L’unico intervento veramente risolutivo sarebbe la realizzazione di una galleria artificiale nel tratto interessato. Un progetto che comporterebbe una spesa sicuramente superiore, ma che metterebbe la parola fine a questa situazione di enorme disagio e permetterebbe di risparmiare i soldi, circa 100mila euro all’anno, appunto, per gli interventi di manutenzione.

I cittadini non possono più aspettare, è necessario che la Regione faccia la sua parte.