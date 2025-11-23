Taglio del nastro per la nuova mensa delle scuole medie “De Simoni”

E' stata costruita dal Comune nell'ex appartamento del custode del plesso di via Cavalieri grazie al Pnrr

E’ stata inaugurata venerdì 21 novembre ma è già operativa la mensa della scuola media “Cornelio De Simoni” di Gavi, costruita dal Comune nell’ex appartamento del custode dell’edificio scolastico di via Cavalieri di Vittorio Veneto grazie a 168mila euro di fondi europei arrivati grazie al Pnrr.

La mensa permette agli alunni della media di restare a scuola anziché andare nei ristoranti del paese o nell’asilo Principe Oddone, come avveniva in passato. Nei nuovi spazi sono disponibili 70 posti e con il doppio turno si arriva a circa 90 alunni. Il servizio mensa è affidato anche quest’anno alla cooperativa Camst di Ovada.

Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, il sindaco Carlo Massa, l’assessore Carla Poggi e la dirigente scolastica Sabrina Caneva.