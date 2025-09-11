Tortona: arrestato dai carabinieri un altro spacciatore di droga

Un altro spacciatore arrestato a Tortona dai carabinieri, stavolta nel parcheggio sotterraneo di un noto centro commerciale. Il pusher è stato sorpreso in flagranza mentre sta vendendo droga all’acquirente. I Carabinieri tortonesi hanno fermato entrambi. L’acquirente ha con sé l’involucro di cellophane contenente hashish, mentre lo spacciatore il contante appena incassato dal cliente.

Il monitoraggio continuo, reso ancora più efficace dalle segnalazioni dei cittadini, continua a dare riscontri positivi per il contenimento del problema, il cui contrasto rimane un’indiscussa priorità