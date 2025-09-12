“Lavori al via in primavera per l’ascensore”. Parola del direttore del Forte, Riccardo Vitale, riportate dal quotidiano La Stampa, a proposito dell’impianto che collegherà la fortezza genovese al centro di Gavi. Secondo il direttore, a giorni sarà consegnato il progetto esecutivo dopo che la conferenza dei servizi aveva dato parere favorevole richiedendo però una serie di modifiche, al momento non rese note. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dalla Direzione regionale dei musei del Piemonte e poi recepito dal Comune con una variante al piano regolatore.

L’ipotesi iniziale prevede una galleria orizzontale da via Barbieri lunga 100 metri e una verticale da 95 metri che arriverà di fronte al Forte. Il costo è di 6,3 milioni di euro, dei quali 3,9 milioni di fondi statali e 2,4 milioni dal Pnrr. I lavori saranno suddivisi per lotti e l’ipotesi attuale della Direzione regionale dei musei, secondo Vitale, prevede l’apertura del cantiere del primo lotto nella prossima primavera.

Nel 2024 il Comune aveva rinunciato alla gestione dell’impianto per via dei costi di gestione, tra 80 e 100mila euro l’anno, considerati eccessivi, proponendo l’affidamento a una società privata. La Direzione regionale dei musei ha quindi deciso di portare avanti ugualmente l’operazione.