Tredici platani da tagliare in via Roma: potrebbero cadere sulla strada

Lungo via Roma, il grande viale di Arquata, devono essere abbattuti 13 platani. Il Comune è arrivato a questa decisione in base a studi e sopralluoghi, fa sapere l’assessore Paolo Spineto. Infatti, lungo il viale sono “cominciate le potature sulla base della consulenza e delle indicazioni di professionisti agronomi che hanno fatto un sopralluogo preliminare e hanno prescritto modalità e caratteri della potatura”. I platani da tagliare rischiano di cedere, come è avvenuto nel 2021, quando una pianta si è abbattuta sulla strada senza conseguenze. Potature e taglio delle piante, precisa ancora Spineto, seguono le indicazioni emanate nel 2023 dalla Regione Piemonte, “valide per tutto il territorio regionale, che entrano nel dettaglio delle modalità pratiche di attuazione e si basano su criteri scientifici e sulle esperienze degli ultimi anni di gestione e tutela del verde in Piemonte”. In totale, in via Roma ci sono 202 piante.