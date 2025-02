A Borghetto Borbera fatto il punto sul Cammino dei Ribelli

Come va il Cammino dei Ribelli? Giovedì 30 gennaio, nella Sala Consiliare del Comune di Borghetto Borbera, il Coordinamento del Cammino dei Ribelli e gli amministratori locali, Sindaci e rappresentanti delle Unioni dei Comuni, hanno fatto il punto a 5 anni dall’incontro precedente. E’ stata anche l’occasione per presentare l’uscita della guida cartacea che sarà in libreria a breve, pubblicata dall’editore Terre di Mezzo, e per concordare con gli amministratori i prossimi passi per una gestione coordinata dell’afflusso di camminatori e delle esigenze di territorio. Sono intervenuti Giacomo D’Alessandro, presidente dell’associazione culturale Il cammino dei ribelli, i vicepresidenti Irene Zembo e Dario Debenedetti, alcuni membri del Coordinamento come Giovanni Moro, vicesindaco di Borghetto, e poi Roberto Borsani e Chiara Repetti. Al termine dell’incontro gli amministratori hanno fatto un grande plauso ai componenti del coordinamento per il grande lavoro svolto a favore del territorio.

Gianni Torchia