Treni sospesi tra Novi Ligure e Tortona dal 27 aprile al 16 maggio

Dal 27 aprile al 16 maggio il servizio ferroviario fra Novi Ligure e Milano sarà interrotto nella tratta fra Novi Ligure e Tortona a causa di lavori di rifacimento e consolidamento strutturale dei ponti sul fiume Scrivia e sul torrente Ossona. L’Associazione Pendolari Novesi (Apn) fa sapere che Regione Lombardia e Trenord informano che nella tratta interrotta sarà istituito un servizio sostitutivo con bus in coincidenza con i treni omologhi nella stazione di Tortona. Oltre ai bus sostitutivi collegati ai treni Novi Ligure – Milano, utilizzabili da Tortona in coincidenza, saranno disponibili anche altri bus collegati ad altri treni, sempre da Tortona.

A titolo di esempio, i bus in partenza da Novi al mattino saranno i seguenti:

• 2302A – 6:07;

• 3012A – 6:22;

• 3016A – 7:07;

• 2360A – 7:50;

• 3020A – 8:23,

e così via, a oltranza, nel pomeriggio. Analogo discorso per il ritorno a Novi da Tortona.