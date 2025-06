Un defibrillatore per gli abitanti di Bosio dal Lions Club Mornese

Il Lions Club Mornese – Oltregiogo e Alto Monferrato Orientale ha donato un defibrillatore automatico esterno (DAE) al Comune di Bosio. La donazione è avvenuta domenica 22 giugno, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di membri del Club, rappresentanti dell’amministrazione comunale e cittadini. La donazione è stata accolta con grande entusiasmo e gratitudine da parte del Comune, consapevole dell’importanza di dotare il territorio di strumenti salvavita.

La decisione di donare un DAE al Comune di Bosio nasce, spiegano dal club, “dalla profonda sensibilità del Lions Club Mornese verso la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini”. “Siamo convinti che la disponibilità di un defibrillatore in un luogo pubblico sia fondamentale per affrontare prontamente emergenze cardiache, che purtroppo possono colpire chiunque, in qualsiasi momento,” ha dichiarato il Past Presidente del Lions Club Mornese, Giovanni Nicoletti, ideatore e promotore di questo service. “Il nostro obiettivo è contribuire a creare una comunità più sicura e preparata, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto”.

Il defibrillatore, un dispositivo portatile in grado di somministrare una scarica elettrica al cuore in caso di arresto cardiaco, rappresenta un presidio medico essenziale che può fare la differenza tra la vita e la morte nei primi, cruciali minuti successivi a un evento cardiaco. La tempestività dell’intervento è infatti determinante per aumentare le probabilità di sopravvivenza e ridurre i danni permanenti.

Il sindaco di Bosio, Domenico Merlo, ha espresso la più sentita gratitudine a nome dell’intera comunità: “Ringraziamo di cuore il Lions Club Mornese per questa generosa e importantissima donazione. Avere un defibrillatore a disposizione nel nostro Comune significa rafforzare la rete di soccorso e offrire una maggiore tranquillità ai nostri concittadini e ai numerosi visitatori che ogni anno scelgono Bosio. Questo gesto dimostra una lodevole attenzione al benessere della nostra comunità”.

La collocazione del defibrillatore sarà individuata in un punto strategico e facilmente accessibile a tutti, garantendo la massima fruibilità in caso di necessità.