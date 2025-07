La Cantina Produttori del Gavi annuncia la presentazione ufficiale della nuova

etichetta Gavi DOCG “Il Forte” in VisioTattile, “un progetto che rappresenta un ponte tra eccellenza enologica, innovazione tecnologica e inclusione sociale”. L’evento si terrà

venerdì 18 luglio, dalle 17,45, presso la sede di Gavi.

“L’etichetta “Il Forte” – spiegano dall’azienda – è accessibile anche a persone con disabilità visive, grazie all’integrazione di un testo in Braille e di un QR code VisioTattile, progettato per garantire la lettura con strumenti oggi di larga diffusione. Scansionando il codice, l’utente può accedere a contenuti multimediali relativi al Forte di Gavi, al territorio, alla storia e al patrimonio culturale locale. Una bottiglia che diventa veicolo di cultura e conoscenza, oltre che simbolo di impegno sociale e sostenibilità culturale“. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Novi Ligure. Fondamentale il contributo del Ministero della Cultura – Residenze Reali Sabaude, e in particolare dell’architetto Riccardo Vitale e dell’architetto Filippo Masino, “che hanno creduto – aggiungono dalla Cantina Produttori – nel valore del progetto come strumento di democratizzazione della cultura”.

L’esperto di comunicazione inclusiva e accessibilità, Antonio Azzalin, ha curato la grafica

VisioTattile e la tecnica dell’etichetta.