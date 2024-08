Un weekend con le streghe a Cabella.

Dopo “Ricerca” e “Triodos”, Gianni Caccia, docente di Lettere al liceo Amaldi di Novi Ligure, propone “L’ultimo bivio”, il terzo capiotolo della saga di Konrad Jaeger, il professore di origine austriaca trapiantato nell’Oltregiogo ma sradicato ovunque, che ovunque porta con sé le sue manie e le sue fobie, prima tra tutte il collezionismo compulsivo di modellini di auto da corsa. Il libro, edito da “Puntoacapo”, verrà presentato questa sera alle 18 al Palavittoria in Piazza della Vittoria a Cabella Ligure. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Andrea Scotto. L’incontro è organizzato dall’Associazione Roba da Streije.

Le “streghe”, insieme al Comune di Cabella, sono anche le promotrici del “Mercatino dell’antiquariato, artigianato e hobbistica”, che si svolge annualmente nell’area di Piazza della Vittoria la prima domenica di agosto. L’appuntamento è dunque per domenica 4 agosto, quando dalle 8 di mattina e, fino alla sera, le bancarelle saranno allestite nello spazio ombreggiato, sotto le piante dei giardini pubblici. Oggetti vintage, mobili, tessuti, abbigliamento dei tempi passati ma anche pregevoli manufatti creati da eclettici artigiani e hobbisti. La manifestazione, molto attesa dagli espositori provenienti da diverse regioni d’Italia, attira ogni anno centinaia di appassionati e curiosi desiderosi di scovare tra le merci esposte un cimelio o un pezzo di valore, sia economico che sentimentale. Ma non rimarranno delusi i “gourmand” , che avranno a disposizione un vasto assortimento di prodotti enogastronomici di produzione artigianale locale e non, dagli insaccati ai formaggi, dai prodotti da forno e dolciari a tante varietà di miele e prodotti ortofrutticoli a km 0.