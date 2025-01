Saranno inaugurate il 1° febbraio in municipio alla presenza della famiglia Robotti.

Una lapide e un’opera d’arte per ricordare le vittime del ponte Morandi sarà inaugurata ad Arquata Scrivia, nell’atrio del municipio, sabato 1° febbraio alle 16. Un’iniziativa del Comune e del Comitato Ricordo vittime ponte Morandi, dal titolo “La memoria è vita!”. “E’ davvero molto emozionante – spiegano dal Comune -, in ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 hanno perso la vita, condividere con la comunità alcuni momenti commemorativi insieme ai parenti delle vittime del Ponte Morandi ed in particolare alle famiglie Robotti e Bottaro”. Due furono infatti gli arquatesi deceduti quel giorno, Giovanna Bottaro e Alessandro Robotti.

Il giorno della cerimonia il sindaco, Alberto Basso, insieme alle autorità e ai rappresentanti delle associazioni, inaugurerà anche un’opera d’arte a ricordo delle persone decedute

tragicamente, realizzata dall’artista Fabrizio Prevedello e donata al Comune dalla famiglia Robotti. I bambini della scuola d’infanzia Agusti, su invito della famiglia

Robotti, parteciperanno all’iniziativa e porteranno un loro piccolo elaborato.

Sarà osservato un minuto di silenzio, prima degli interventi delle autorità e dello scoprimento della lapide commemorativa e dell’opera d’arte. La ricerca scultorea di Fabrizio Prevedello, come sottolinea il critico d’arte Davide Daninos, “è contraddistinta dal continuo incontro di materiali di produzione industriale e di origine naturale, il cui dialogo è mediato

dall’artista alla ricerca di un equilibrio statico e compositivo che non risolva né annienti tale complessità interna, ma anzi, utilizzi i suoi risultati formali per offrire all’occhio di chi guarda più domande che risposte immediate”.