Una mano amica per la comunità: “Sei solo? Tranquillo ci pensiamo noi!”

Un messaggio di solidarietà forte e immediato che si traduce in un sostegno concreto per la collettività. Questo non è un semplice motto, ma la missione portante di un’iniziativa che ha preso il via lo scorso anno, nata dalla collaborazione tra il circolo “La Baracca di Vigo” e il “Lions Club Borghetto Valli Borbera e Spinti”. Lo spirito del nuovo progetto, intitolato “Sei solo? Tranquillo, ci pensiamo noi!”, è offrire un aiuto reale, totalmente gratuito e improntato all’umanità: un servizio di accompagnamento solidale ideato per assistere gli anziani e i cittadini con difficoltà negli spostamenti. Questo include l’accompagnamento a visite mediche, esami specialistici o anche solo per fare la spesa.

Oggi, grazie alla dedizione dei volontari e al patrocinio del Lions Club, guidato dal dottor Giacomo Pucci, questa visione è diventata finalmente operativa. È un progetto che coniuga sicurezza, l’attenzione verso i giovani e un fondamentale supporto per la terza età. L’obiettivo è chiaro: garantire che nessuno si senta isolato e che ci sia sempre una persona pronta a rassicurare con un “Non preoccuparti, ci pensiamo noi!”.

Questa proficua sinergia ha già dato frutti importanti, come la messa a disposizione di un defibrillatore per le frazioni più distanti dal centro comunale e il sostegno alle attività del centro estivo “La Baracca e i Birichini,” ampliando le possibilità di partecipazione e inclusione per i bambini e i ragazzi iscritti.

Per maggiori informazioni e contatti: 3713475803.