Riapre per il week end la Strada Provinciale 140 della Val Borbera

Finalmente una notizia attesa dagli abitanti e dai frequentatori della Val Borbera: la Strada Provinciale 140 si prepara alla riapertura, dopo la chiusura forzata a seguito di un crolloSalvo complicazioni legate a precipitazioni nevose, il transito sulla 140 è previsto per la giornata di sabato 21 e domenica 22 febbraio. Per garantire la sicurezza, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato. La strada era stata interrotta in seguito a un cedimento che aveva interessato un tratto della suggestiva Strada delle Strette della Val Borbera. L’area specifica coinvolta nel crollo si trova sul lato a monte, a ridosso del Ponte del Carmine. L’attuale riapertura sarà, tuttavia, solo temporanea. La prossima settimana, infatti, la 140 sarà nuovamente soggetta a interruzioni, con fasce orarie ancora da definire, per consentire l’esecuzione di lavori essenziali per la demolizione di un arco. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai prossimi aggiornamenti sui tempi e le modalità delle nuove chiusure.