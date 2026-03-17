La Provincia in questi giorni ha avviato una serie di asfaltature su alcune strade provinciali, interventi attesi da molto tempo viste le condizioni pessime del manto stradale.

Da ieri, 16 marzo, sensi unici alternati fino alla fine dei lavori nei tratti, alcuni molto brevi, oggetto dei lavori:

strada 159 nel territorio di Gavi dal chilometro 6+580 al chilometro 6+970; tre interventi nel territorio di Novi Ligure (dal km 0+400 allo 0+500; dal km 0+900 all’1+255 e dal km 3+030 al 3+083; uno a Tassarolo (dal km 1+900 all’1+990).

nel territorio di Gavi dal chilometro 6+580 al chilometro 6+970; tre interventi nel territorio di Novi Ligure (dal km 0+400 allo 0+500; dal km 0+900 all’1+255 e dal km 3+030 al 3+083; uno a Tassarolo (dal km 1+900 all’1+990). strada 160 tre tratti a Gavi (dal km 9+100 al 9+364, dal km 9+650 al 9+950, dal km 14+250 14+290) e uno a Basaluzzo (dal km 0+100 allo 0+250).

tre tratti a Gavi (dal km 9+100 al 9+364, dal km 9+650 al 9+950, dal km 14+250 14+290) e uno a Basaluzzo (dal km 0+100 allo 0+250). strada 158 della Lomellina (dal km 5+625 5+849) a Novi Ligure;

della Lomellina (dal km 5+625 5+849) a Novi Ligure; strada 176 a San Cristoforo: due tratti dal km 2+800 al 2+920 e dal km 3+100 al 3+495);

a San Cristoforo: due tratti dal km 2+800 al 2+920 e dal km 3+100 al 3+495); strada 178 a Capriata d’Orba: due tratti verso Francavilla Bisio (dal km 1+200 al 1+390 e dal km 1+800 all’1+900);

a Capriata d’Orba: due tratti verso Francavilla Bisio (dal km 1+200 al 1+390 e dal km 1+800 all’1+900); strada 156 a Pasturana dal km 1+315 al 1+815

a Pasturana dal km 1+315 al 1+815 strada 165 di Capanne di Marcarolo a Bosio a tratti dal km 0+000 al km 21+500;

di Capanne di Marcarolo a Bosio a tratti dal km 0+000 al km 21+500; strada 167 da Capanne di Marcarolo verso Ceranesi (Genova) a tratti dal km 0+000 al 4+600.

Altri interventi sono previsti in estate, come sulla 170 tra Gavi-Ovada, in pessime condizioni a Bosio e Lerma, in particolare. In Consiglio provinciale il presidente Luigi Benzi ha spiegato, rispondendo all’opposizione, che per gli asfalti nel 2026 la Provincia intende spendere 5,4 milioni sull’intero territorio provinciale. Di questi, 1,5 milioni sono soldi stanziati per il 2025 e non ancora spesi, utili ad attivare gli interventi di marzo. Inoltre, altri 3 milioni, oltre a 900 mila per i 30 Comuni dell’area interna Terre del Giarolo.