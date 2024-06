Via Roma chiusa al traffico per i lavori di asfaltatura

Disagi per il traffico nel Novese per la chiusura di via Roma, a Serravalle Scrivia, decisa dal Comune. Giovedì 27 giugno sono infatti in programma lavori di asfaltatura nel tratto da via Arquata fino all’incrocio con via Forni, dopo l’intervento sui sottoservizi di dicembre. La strada resterà chiusa dalle 9 alle 18 e il traffico da Arquata Scrivia, Gavi e Stazzano sarà deviato su altre strade. I lavori sono stati affidati alla ditta Marchelli di Capriata d’Orba.