Il cinema parla novese: “La Voce del Sorriso” arriva al Moderno

C’è molto del territorio alessandrino, e in particolare di Novi Ligure, dietro le quinte de “La Voce del Sorriso”, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Giancarlo Baudena che, dopo l’uscita nelle sale italiane lo scorso 25 ottobre e la prestigiosa selezione tra i finalisti dell’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, approda finalmente in città. L’appuntamento per il pubblico novese è fissato per mercoledì 18 novembre al Cinema Multisala Moderno (via Girardengo 42), con una doppia proiezione alle 17.00 e alle 21.00.

Girato tra i suggestivi paesaggi del Piemonte e della Sardegna con il supporto della Film Commission Torino Piemonte, il film – un road movie in equilibrio tra commedia e dramma interpretato da Edoardo Rossi – racconta la svolta improvvisa nella vita di un uomo. Di fronte a una diagnosi inattesa, il protagonista sceglie di abbandonare le proprie certezze quotidiane per mettersi in viaggio. Un itinerario fatto di luoghi, incontri e ricordi che trasforma lo spostamento fisico in una profonda riflessione sul tempo e sulle seconde possibilità che la vita sa ancora offrire. A dare profondità emotiva alle immagini del film è una colonna sonora tutta “made in Alessandria”. Le musiche originali portano infatti la firma del compositore novese Rodolfo Matulich e sono state registrate negli studi Sonic Factory di Egidio Perduca, a Tortona, grazie all’esecuzione dei Professori dell’Orchestra Classica di Alessandria. Una conferma importante per la formazione orchestrale, ormai punto di riferimento consolidato anche in ambito cinematografico. Per Matulich e i musicisti alessandrini non si tratta dell’unico successo recente sul fronte delle colonne sonore: il sodalizio ha infatti firmato anche le musiche del thriller “Citizen Vigilante”, pellicola che ha ottenuto una risonanza internazionale dopo essere stata distribuita sulla piattaforma X e ricondivisa dallo stesso Elon Musk, superando i cinque milioni di visualizzazioni.

La proiezione serale delle 21:00 al Multisala Moderno sarà arricchita da un momento di incontro con i protagonisti della pellicola. Saranno infatti presenti in sala il regista Giancarlo Baudena, l’attore protagonista Edoardo Rossi, l’attrice alessandrina Angela Agostinetto, il Direttore della Rete Regionale di Film Commission Torino Piemonte Davide Bracco, oltre ai padroni di casa del comparto musicale: il compositore Rodolfo Matulich e Luciano Girardengo, responsabile della registrazione per l’Orchestra Classica di Alessandria.