Voltaggio potrà finalmente mettere in sicurezza le scuole dal punto di vista sismico e sistemare la scala interna. L’edifico è proprietà comunale da pochi anni poiché prima apparteneva alla Fondazione De Ferrari Galliera. Non essendo proprietario, il Comune non aveva mai potuto eseguire i lavori.

La precedente amministrazione aveva partecipato al bando statale “Piccoli Comuni” con progetto da 340 mila euro inserito tra i circa 1200 considerati finanziabili ma per vedere realmente i fondi il Comune avrebbe dovuto attendere anni. Per questo, la giunta in carica dallo scorso anno ha deciso di utilizzare la quota dei fondi del Terzo valico destinata alla Casa Gotica per la scuola, frequentata ogni giorno dagli alunni della elementare e della materna.

Per la Casa Gotica, costruita circa 500 anni fa, erano in programma il rifacimento dei serramenti e dell’involucro ma l’amministrazione comunale, pur riconoscendo l’importanza storica dell’edificio, ha considerato più urgente intervenire sulla scuola.

La maggior parte dei fondi del progetto “Manutenzione straordinaria e conservazione di alcuni edifici comunali”, pari a 937 mila euro, andranno quindi solo al plesso scolastico e poi al municipio. I lavori per l’antisismico nella scuola partiranno a giugno. Tempi più lunghi per la scala interna: per renderla agibile serve il parere della Soprintendenza.