Due persone accoltellate a Tortona, una presa a calci e pugni

E' successo oggi in città: tre persone finite al Pronto soccorso, una in gravi condizioni.

Il 118 segnala oggi, 2 marzo, un accoltellamento a Tortona con 2 feriti: una persona è stata colpita all’addome ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale: l’altro ferito è stato accoltellato alla schiena ed è in codice giallo. Coinvolta anche una ragazza con trauma addominale da calci e pugni, trasportata al Pronto soccorso in codice giallo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto