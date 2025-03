La strada provinciale 160 a Voltaggio potrebbe riaprire domani, 19 marzo. Lo ha annunciato poco fa il Comune di Voltaggio con un post su Facebook: “Dopo due sopralluoghi nella giornata odierna alla presenza dei nostri tecnici e dei responsabili della Provincia contiamo di poter intervenire nella giornata di domani per consentire il transito a senso unico alternato”. La strada è stata chiusa dalla Provincia nella notte di domenica dopo il crollo parziale del muro della ex cartiera. Con la riapertura la frazione di Molini, rimasta quasi isolata in questi giorni. sarà nuovamente collegata al Piemonte.