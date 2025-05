Voltaggio: nuova asta per cascina Barchetta, stavolta tramite agenzia.

I due precedenti tentativi non hanno avuto esito positivo, così il Comune di Voltaggio cerca per la terza volta di vedere Cascina Barchetta e i suoi terreni. Si tratta di una cascina in pietra di 230 metri quadrati con un terreno confinante di 24 mila metri quadrati. Da anni l’amministrazione comunale cerca un acquirente e stavolta, come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Canepa, nella seduta del Consiglio comunale di aprile, “dopo due aste andate deserte abbiamo ritenuto di affidare ad una agenzia immobiliare, la Immobili & Gestioni, l’alienazione dell’immobile e dei terreni“. La cascina viene posta in vendita a 99 mila euro.

In consiglieri di minoranza del gruppo Voltaggio da Vivere, Maurizio Bisio, Luigi Repetto e Gianluigi Bisio, commentano: “Si tratta di un tentativo di vendita che, se riuscirà, potrà essere definita una “alienazione condivisa”, perché fa seguito ai due dell’amministrazione comunale precedente attraverso “due aste”, come vengono definite – in effetti si trattava di due “manifestazioni d’interesse” pubblicate sull’Albo Pretorio del Comune – una dell’autunno 2023 con base di 220 mila euro per la cascina e tutti i terreni circostanti e un’altra del marzo 2024 con base 91.200 euro per la cascina e per i terreni circostanti limitatamente a quelli compresi nella fascia fra il Rio Barca e la Strada della Val Barca”.